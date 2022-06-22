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لبنان

قائد الجيش التقى كميل شمعون

Lebanon 24
22-06-2022 | 03:47
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زار رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون قائد الجيش العماد جوزف عون في مقر القيادة في اليرزة حيث تم التداول في المواضيع الآنية لا سيما موضوع ترسيم الحدود الجنوبية والشمالية والشرقية حيث التقاعس الرسمي هو سيد الموقف. وكانت جولة أفق عن الوضع الأمني في البلاد. هذا وعبر شمعون عن وقوفه إلى جانب الجيش وقدم تعازيه بشهداء الجيش الذين سقطوا أثناء تأدية مهامهم.
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