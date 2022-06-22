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لبنان

يحتال على كبار السن ليسرقهم... هل وقعتم ضحيته؟

Lebanon 24
22-06-2022 | 03:51
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار مكافحة شعبة المعلومات لعمليات النّصب والاحتيال، وبعد أن كَثُرت في الآونة الأخيرة هذه العمليات في العاصمة بيروت، من قبل شخص مجهول الهويّة يوهم ضحاياه أنّه عضوٌ في جمعية خيرية تقدّم مساعدات مالية لكِبار السّن، ليقوم بعدها بسرقة أموالهم ومجوهراتهم، بطريقة احتيالية. كثّفت القطعات المختصّة في شّعبة المعلومات إجراءاتها الاستعلامية والميدانية في أماكن ومحيط حصول هذه العمليات للعمل على كشف هوية المشتبه فيه.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّة الفاعل، وتبيّن أنّه يُدعى:

م. ح. (من مواليد عام ١٩٨١، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بالجرم ذاته.
أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.

 بتاريخ 20-6-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المشتبه فيه في بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون.

بالتحقيق معه، اعترف أنّه نفّذ عشرات عمليات السّرقة بطريقة احتيالية، ضمن مدينة بيروت وبخاصةٍ في مناطق: الأشرفية، والمتحف، ورأس النبع، وكورنيش المزرعة، وأنّه يستهدف في عملياته الأشخاص المسنّين، فيوهمهم بأنّه عضوٌ في جميعة خيرية تُقدّم مساعدات مالية لذوي الحاجة، ليتمكّن من سرقة أموالهم ومجوهراتهم. مضيفاً أنّه احتال على عددٍ كبيرٍ من الضحايا.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وما زال التحقيقُ جارياً بإشراف القضاء المختص.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله التوجّه إلى فرع معلومات بيروت، الكائن في ثُكنة الحلو، لإجراء المقتضى القانوني.
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