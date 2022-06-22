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لبنان

مكاري: ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية جدّي

Lebanon 24
22-06-2022 | 04:12
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رأى وزير الاعلام زياد المكاري، اليوم الأربعاء، أن "حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عمرها 9 اشهر، وقد قامت بإداء لا بأس به ومنها اجراء الانتخابات النيابية بظرف صعب".

وعن ترشيح الوزير سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، أكد مكاري في حديث لـ "صوت لبنان" أن " ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية جدي فهو لديه القدرة للحوار والتواصل مع الجميع".
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وحول تلفزيون لبنان قال: "لدينا الكثير من المشاكل في تلفزيون لبنان والجميع يتعاون في محاولة للنهوض به".


وأضاف، "موظفو تلفزيون لبنان وضعهم صعب يتمسكون بمؤسستهم ، والتلفزيون يشبه وضع البلد".

وتابع، "في زمن الانتخابات كل محطات التلفزة كانت تجني اموالا انتخابية في حين ان تلفزيون لبنان لا يحق له قبض اموال انتخابية".

وأردف المكاري، "انا اؤمن بالادارة اللبنانية، انا ضد إلغاء وزارة الاعلام لان وجودها ضروري لاظهار صورة لبنان".

وزاد، "الكفاءة هي الاساس ولا اسمح لنفسي ان اقوم بنفضة في مديريات وزارة الاعلام وخصوصا ان مدة مجيئي الى الوزارة قصيرة، ولا يمكن تطوير اي امر في وزارة الاعلام إلاّ تأمنت له الاموال".

وقال المكاري: "يجب ايجاد علاقة بين الصحيفة الورقية والالكترونية، اي موقع الكتروني بإستطاعته بث أي خبر لذلك يجب العمل على تنظيمه ووضع خط احمر لعدم تجاوزه".
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