Advertisement

لبنان

إشكال بين شادي السيد ورياض يمق.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-06-2022 | 04:24
A-
A+
Doc-P-964489-637914940842917322.jpg
Doc-P-964489-637914940842917322.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حصول اشكال كبير بين رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق بسبب المطالبة بحقوق العمال.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شادي السيد: ننادي بلجم الفوضى وحضور الدولة
lebanon 24
22/06/2022 18:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة اطباء طرابلس: نرفض التشهير بالطبيب رياض يمق بغير وجه حق
lebanon 24
22/06/2022 18:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
شادي السيد اعلن الانتهاء من تثبيت مياومي ضمان طرابلس وحصولهم على وثائقهم
lebanon 24
22/06/2022 18:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24

شادي السيد

رياض يمق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:51 | 2022-06-22
10:34 | 2022-06-22
10:20 | 2022-06-22
10:10 | 2022-06-22
10:00 | 2022-06-22
09:51 | 2022-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website