إشكال بين شادي السيد ورياض يمق.. ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حصول اشكال كبير بين رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق بسبب المطالبة بحقوق العمال.

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