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لبنان

أرغمها أهلها على الزواج من شخص لا تريده فإنتحرت... إليكم قصة إبنة الـ14 في الضنية!

Lebanon 24
22-06-2022 | 04:40
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أقدمت الفتاة ض.غ (14 سنة) على الإنتحار في بلدة قرحيا-الضنية، نتيجة الضغوط العائلية وارغامها على الزواج من شخص لا تريده، وفق مندوبة "لبنان 24".

وتم نقلها لاحقا الى مستشفى قيصر معوض للمعالجة.
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ولكن ما لبثت ان فارقة الحياة متأثرة بإصاباتها.
 
 
 
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