أرغمها أهلها على الزواج من شخص لا تريده فإنتحرت... إليكم قصة إبنة الـ14 في الضنية!

أقدمت الفتاة ض.غ (14 سنة) على الإنتحار في بلدة قرحيا-الضنية، نتيجة الضغوط العائلية وارغامها على الزواج من شخص لا تريده، وفق مندوبة "لبنان 24".



وتم نقلها لاحقا الى مستشفى قيصر معوض للمعالجة.

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ولكن ما لبثت ان فارقة الحياة متأثرة بإصاباتها.