قرار لمصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟ (صور)

صدر عن مصرف لبنان القرار الوسيط رقم 13447 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 13335 حول الإجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية، المرفق بالتعميم الاساسي رقم 158.

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