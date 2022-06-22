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لبنان

قرار لمصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟ (صور)

Lebanon 24
22-06-2022 | 05:09
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صدر عن مصرف لبنان القرار الوسيط رقم 13447 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 13335 حول الإجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية، المرفق بالتعميم الاساسي رقم 158.
 
التفاصيل في الصور أدناه:
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