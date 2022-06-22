أثناء قيامهما بأعمال البناء تعرضا لحادث سقوط... اليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض عاملين لحادثة سقوط عن الرافعة المخصصة لاعمال البناء، وذلك اثناء عملهم داخل احدى الورش في منطقة القلمون بالقرب من مدرسة "الصبيان".



وجرى نقلهما بواسطة سيارة الاسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والاغاثة الى أحد مستشفيات المنطقة.

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