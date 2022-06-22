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لبنان

الصايغ يوجّه كتابًا لوزير الطاقة... بماذا طالبه؟

Lebanon 24
22-06-2022 | 05:29
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وجّه نائب رئيس حزب الكتائب النائب سليم الصايغ كتابًا إلى وزير الطاقة والمياه وليد فياض طالبه فيه بتوضيح الأسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى توقف شركة توتال الفرنسية عن أعمال التنقيب المُسندة إليها وفقًا للأصول.
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وجاء في كتاب الصايغ:
"بولايتنا الشعبية والصلاحيات الدستورية المحفوظة للنائب، نتشرّف بالتقدّم من معاليكم بطلب توضيح الأسباب الواقعية والقانونية التي أدّت إلى توقف شركة توتال الفرنسية عن أعمال التنقيب المُسندة إليها وفقًا للأصول، وبيان مصير العقد الجاري بينها وبين الدولة اللبنانية، إضافة إلى تزويدنا بنسخة عن التقرير الذي تقدّمت به الشركة المذكورة والذي يُبيّن النتيجة التي اقترنت بها أعمالها، مع الإشارة إلى أنّ طلبنا هذا محصّن بالقانون رقم 28/2017 تاريخ 16/2/2017 (الحق في الوصول إلى المعلومات) ولاسيما المادة (3) منه ـ فقرة (ب)، وإنّنا نتّخذ محل إقامة لتسلّم التقرير والمعلومات المطلوبة في المجلس النيابي . ساحة النجمة . بيروت لبنان، ضمن المهلة المحدّدة في المادة 16 من هذا القانون."
وختم الدكتور الصايغ كتابه بتأكيد وافر الاحترام لوزير الطاقة.
 
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