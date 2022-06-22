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لبنان

30 عسكريا اسرائيليا يستنفرون على الحدود.. والسبب عَلمٌ لـ"حزب الله"

Lebanon 24
22-06-2022 | 05:38
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اجتازت  قوة مشاة إسرائيلية، تضم أكثر من ثلاثين عسكريا، الخط التقني في منطقة بركة النقار خراج بلدة شبعا، دون خرق للخط الأزرق، مدعمين بثلاث سيارات عسكرية نوع هامر وأربع سيارات مدنية، وذلك في محاولة لإزالة علم لـ"حزب الله" كان قد رفع على هذا السياج منذ أكثر من شهر. ويسيطر جو من الترقب والحذر على المنطقة".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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