منخفض جوي بانتظاركم في هذا الموعد مع جنون طقس حزيران.. الأمطار عائدة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم السبت حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب.معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و30 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق شمال البلاد فترة قبل الظهر.الخميس: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية.السبت: غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة أحيانًا كما يتوقع تساقط أمطار متفرقة أحياناً بخاصة فترة قبل الظهر، يتحسن الطقس ويستقر تدريجياً اعتباراً من المساء.-الحرارة على الساحل من 23 الى 28 درجة ، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 18 الى 31 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية، سرعتها بين 15و 35 كلم/س.- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70و 90 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,27- ساعة غروب الشمس: 19,52