ميقاتي عقد سلسة اجتماعات وزارية في السراي الحكومي

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السراي الحكومي اليوم. وفي هذا الاطار إجتمع مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي قال:"وضعت دولة الرئيس في انتخاب لبنان كرئيس للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وهذا الأمر يؤسس لأن يكون هناك تفعيل للدور العربي العربي والعلاقات العربية العربية من خلال هذه المنظمة التي هي جزء أساسي ومركزي في جامعة الدول العربية. طبعا هذا المنصب هو دليل على أننا قادرون من خلال الزراعة والقطاع الزراعي على أن نشبك مع الأخوة العرب في علاقة بينية كان يجب أن تكون منذ زمن بعيد وأن تعود الى سابق عهدها كما كانت، وتعتمد على الأخوة والصداقة والشركة الحقيقية.

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أضاف: تحدثنا عن الواقع الزراعي اللبناني ووضعت دولة الرئيس في أجواء عملية الاستيراد والتصدير في ظل الإضراب المستمر للقطاع العام، وأكد دولة الرئيس أن هذا حق مكتسب للموظفين وكان هناك تمن أن يكون هناك تفاعل في موضوع تسهيل أمور المواطنين المصدرين في القطاع الزراعي اليوم والحاجة الى تجنّب أي تأخير، وهذا ما يحصل حاليا.الشكر كل الشكر اليوم من القصر الحكومي للموظفين الذين يتعاونون بالكامل في هذا الإطار رغم ان كل ما يحصل من اضراب هو حق مكتسب ترعاه القوانين اللبنانية.

وقال:"وضعت الرئيس ميقاتي أيضا في أجواء عقد المؤتمر العام لمنظمات" اكساد"،وهذه المنظمة ساعدت لبنان كثيرا وتعمل على مساعدة الدول العربية الأخرى، وسأؤكد خلال هذه القمة على موقف لبنان الذي يريد الشراكة التاريخية مع كل الأخوة العرب وعلاقة الترانزيت أيضا ،أكان برا او بحرا او جوا، وبالتالي سندعو أن تكون القمة المقبلة في بيروت أن شاء الله لتفعيل القدرات العربية العربية من اجل انسان هذه الأمة ومن أجل خلق فرص لشبابنا المثقف والمتعلم لنحد من الهجرة.

وزير السياحة



وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير السياحة وليد نصار الذي قال:" بحثنا في التحضيرات التي تقوم بها وزارة السياحة مع القطاع الخاص لاستقبال الوافدين، ونتوقع أن يكون عددهم كبيرا، وأكثر من مليون سائح، اضافة الى الترتيبات التي قمنا بها في حملة " أهلا بهالطلة" في كل لبنان، وهناك بعض التحضيرات لمطار بيروت وبعض الإجراءات العملية، وسألتقي وزير الاشغال والنقل علي حمية لوضع برنامج مكثف لنتمكن من تحسين بعد الأمور التنظيمية في مطار بيروت بالتعاون مع ادارة الطيران المدني. وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير السياحة وليد نصار الذي قال:" بحثنا في التحضيرات التي تقوم بها وزارة السياحة مع القطاع الخاص لاستقبال الوافدين، ونتوقع أن يكون عددهم كبيرا، وأكثر من مليون سائح، اضافة الى الترتيبات التي قمنا بها في حملة " أهلا بهالطلة" في كل لبنان، وهناك بعض التحضيرات لمطار بيروت وبعض الإجراءات العملية، وسألتقي وزير الاشغال والنقل علي حمية لوضع برنامج مكثف لنتمكن من تحسين بعد الأمور التنظيمية في مطار بيروت بالتعاون مع ادارة الطيران المدني.

وزير التربية



ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعا خصص للشأن التربوي شارك فيه وزير التربية القاضي عباس الحلبي، المدير العام لوزارة التربية بالتكليف عماد الأشقر والمدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب.

وقال الحلبي: وضعنا الرئيس ميقاتي في نتائج الجولة التي اجريناها على المدارس في محافظة عكار ابتداء من ببنين والحيصة وتل عباس والقبيات ووادي خالد. كما عرضت مع دولته موضوع الامتحانات الرسمية والاستعدادات اللوجستية والإدارية المتخذة في وزارة التربية ودائرة الإمتحانات وأكدت له بأن الإمتحانات الرسمية ستبدأ بمواعيدها المقررة في الشهادة المتوسطة ابتداءا من ٢٥ حزيران الجاري انتهاء في ٢ تموز للشهادات الثانوية.

أضاف: عرضنا مع دولته موضوع متأخرات المعلمين وحقوقهم في وزارة المالية لجهة المنحة الاجتماعية او لجهة حقوق المتعاقدين او بدلات النقل، وأجرى دولته اتصالا بمعالي وزير المالية وطلب اليه المساعدة في توفير وتسهيل هذه العملية لكي يحصل أصحاب الحقوق على حقوقهم.كما راجع دولة الرئيس مع وزير المالية التعجيل بتأمين الاعتمادات المناسبة لمصاريف الإمتحانات الرسمية وعرضت معه أيضا موضوع الاتصالات التي اجريناها مع الجهات المانحة بغية تأمين الحوافز الإضافية.

وزير البيئة

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين في حضور مدير وحدة إدارة الكوارث في السراي زاهي شاهين.

وقال الوزير ياسين: اطلعنا الرئيس على الخطة الإستراتيجية لحرائق الغابات على عملنا للحد منها. وان شاء الله سيتم إطلاق الخطة الوطنية للحد من حرائق الغابات في الاسبوع المقبل.كما عرضنا أيضا لموضوع الدفاع المدني، وأجرى الرئيس اتصالات بوزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني لتأمين الاعتمادات اللازمة من اجل دفع التأمين للدفاع المدني. وقد عرضنا على دولة الرئيس فكرة انشاء صندوق دعم للدفاع المدني.



وزير الاعلام



واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاعلام زياد مكاري وبحث معه في شؤون الوزارة. واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاعلام زياد مكاري وبحث معه في شؤون الوزارة.

وزير الدفاع



واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم وبحث معه في شؤون الوزارة. واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم وبحث معه في شؤون الوزارة.

محافظ بيروت



وإستقبل الرئيس ميقاتي محافظ بيروت القاضي مروان عبود والمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران وتم خلال اللقاء البحث في تمكين مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من الحصول على اموالها لدى مصرف لبنان من اجل شراء المازوت لتشغيل لمنشآت والتمكن من توزيع المياه. وإستقبل الرئيس ميقاتي محافظ بيروت القاضي مروان عبود والمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران وتم خلال اللقاء البحث في تمكين مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من الحصول على اموالها لدى مصرف لبنان من اجل شراء المازوت لتشغيل لمنشآت والتمكن من توزيع المياه.

هونشتاين