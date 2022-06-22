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لبنان

50 حالة تسمم غذائي في البقاع... ما علاقة الملاحم؟

Lebanon 24
22-06-2022 | 06:57
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي: "بعد تسجيل خمسين حالة تسمم غذائي في منطقة البقاع، من جراء أكل اللحوم النيئة، قامت مصلحة الصحة في البقاع بفحص اللحوم في 4 ملاحم موزعة في سعدنايل والرياق وملحمتين في راشيا. وبينت نتائج الفحوصات ان اللحوم التي تبيعها هذه الملاحم ملوثة. لذا، قامت مصلحة الصحة في البقاع، باقفال الملاحم الاربع بالشمع الاحمر، بعد أخذ الإشارة من المدعي العام".
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اضاف البيان:"بلغ عدد الحالات التي استدعت الاستشفاء 37 حالة، عولجت على نفقة وزارة الصحة، باقي منهم 6 حالات فقط تستكمل علاجها في كل من مستشفى زحلة الحكومي وراشيا الحكومي ومستشفى تمنين".
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