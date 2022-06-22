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لبنان

خبر مهمّ عن الامتحانات الرسميّة... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
22-06-2022 | 07:08
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أفادت معلومات الـ"ال بي سي"، أنّ وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أبلغ روابط أساتذة التعليم الرسمي تأمينه الحوافز المالية التي طلبوها بالدولار لمراقبة الإمتحانات الرسمية، على أن تكون 18 دولاراً لكل أستاذ عن كل يوم عمل، وتوجه الأساتذة هو للمشاركة في مراقبة الإمتحانات التي ستجرى في موعدها.
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