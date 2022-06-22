مولوي وعلوي بحثا في التطورات السياسية والامنية

التقى الدكتور ياسر علوي سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي، حيث تم استعراض مجمل التطورات السياسية والأمنية.

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