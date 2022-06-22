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لبنان

مولوي وعلوي بحثا في التطورات السياسية والامنية

Lebanon 24
22-06-2022 | 07:18
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التقى الدكتور ياسر علوي سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي، حيث تم استعراض مجمل التطورات السياسية والأمنية.
 
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