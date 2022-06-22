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لبنان

بيان سعودي - أردني عن دعم لبنان... ماذا عن موضوع السلاح؟

Lebanon 24
22-06-2022 | 07:22
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في ختام زيارة الولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن، صدر بيان سعودي - أردني مشترك، أكّد على دعم لبنان والإصلاحات التي تكفل تجاوزه للأزمة.

وشدّد البيان على "ضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية".
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كذلك، شدّد على "ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، والتوافق على دعم الجهود التي تحول دون امتلاك إيران سلاحا نوويا".

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