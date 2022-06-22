بيان سعودي - أردني عن دعم لبنان... ماذا عن موضوع السلاح؟

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في ختام زيارة الولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن، صدر بيان سعودي - أردني مشترك، أكّد على دعم لبنان والإصلاحات التي تكفل تجاوزه للأزمة.وشدّد البيان على "ضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية".كذلك، شدّد على "ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، والتوافق على دعم الجهود التي تحول دون امتلاك إيران سلاحا نوويا".