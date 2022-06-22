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لبنان

هل من أزمة رغيف؟

Lebanon 24
22-06-2022 | 07:47
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قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام "لو أن كل شخص يقوم بعمله ويلتزم الأصول لكانت الأمور تسير بشكل أفضل، ومنذ 9 أشهر يقولون إنّ الدعم سيُرفع، ويريدون رفعه بالقوّة عن القمح ويريدون إثارة قلق الناس".
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وأكّد سلام للـ"أم تي في" أنّ "لا أزمة رغيف ما لم يفتعلها أصحاب الأفران، والدعم لا يزال مستمراً، والاعتمادات مفتوحة". وأشار إلى أنّه "ليس القطاع الخاص من يُقرّر بشأن الدعم أو يُملي على الدولة ماذا ستفعل".
 
 
ولفت إلى أنّ "بعض التجار عوض أخذ الطحين المدعوم إلى الأفران لصناعة الخبز الأبيض يوزعونه في السوق السوداء".
 
 

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