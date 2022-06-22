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لبنان
دريان التقى سفير بريطانيا في زيارة وداعية وعرض التطورات مع رئيس المكتب السياسي لحماس
Lebanon 24
22-06-2022
|
08:08
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على رأس وفد من الحركة.
بعد اللقاء قال هنية: "تشرفنا بلقاء سماحته في كل مرة نزور فيها لبنان لا بد أن يكون لنا مثل هذا اللقاء لنضعه في صورة التطورات التي تعيشها قضية فلسطين بعامة، قضية القدس والمسجد الأقصى بخاصة، ونستعرض أيضاً الواقع الذي تمر به هذه القضية، نقف أمام التطورات التي تعيشها المنطقة، وتعيشها لبنان، وواقع شعبنا الفلسطيني ومخيماتنا الفلسطينية، ودور سماحته بدعم وإسناد هذه القضية، وتأصيله الشرعي الديني لقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك ومفهومه الواضح الواعي والعميق لطبيعة الصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب والمغتصب لأرض فلسطين".
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اضاف:" عبرنا عن تقديرنا العالي لهذا الدور، وأمام أيضاً هذا التحرش الصهيوني بلبنان ومحاولة القفز على ثرواته الطبيعية، أكدنا تضامننا الكامل مع لبنان من خلال حديثنا المباشر مع سماحته"، مشيرا الى ان" لبنان له كل الحق بحدوده لأن الكيان الصهيوني هو كيان مغتصب، وهو غير شرعي، ولا يجوز له إطلاقاً أي حق، لا في داخل أرض فلسطين، ولا في الحدود مع دولة لبنان الشقيق".
وتابع:" وعبرنا أيضاً عن تقديرنا العالي وتهنئتنا لسماحته وللشعب اللبناني بإنجاز الاستحقاق الانتخابي البرلماني، ونتمنى إن شاء الله للبنان في المرحلة القادمة الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، لأن استقرار لبنان وقوة لبنان ووحدة لبنان هي قوة لفلسطين وقوة للمقاومة".
وختم:"تحية للمفتي دريان وللبنان الرسمي والشعبي، لأنه حينما نأتي إلى لبنان نأتي إلى لبنان العروبة، لبنان المقاومة، ولبنان المرتبط بقضية فلسطين والمحتضن لهذا الجرح الفلسطيني إلى حين العودة وتحقيق التحرير الكامل لأرضنا في فلسطين".
واستقبل المفتي دريان سفير بريطانيا في لبنان إبان كولارد في زيارة وداعية، وتم البحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية وتعزيز العلاقات بين البلدين.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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