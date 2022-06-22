فيروز من داخل الكنيسة... هكذا اطلت عبر "فيسبوك" (صورة)

نشرت المخرجة ريما الرحباني صورة جديدة عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" لوالدتها السيدة فيروز برفقة شقيقيها "زياد" و"هلي".

والصورة تم التقاطها داخل كنيسة السيدة في المحيدثة في بكفيا خلال الاحتفال بالقداس الالهي لراحة نفس عاصي وليال الرحباني.

يذكر ان ريما كانت قد نشرت في فترة سابقة من المكان نفسه وخلال المناسبة عينها صورة للسيدة فيروز مع ابنها "هلي" دون اظهار وجهيهما.

وأرفقت الصورة بالنص التالي:

فيروز (إمّي) 💙 زياد (أخوي) 🤗 وهلي الرحباني (أخوي) 🤗الثلثاء ٢١ حزيران ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٨ و ٢١ دقيقةكنيسة السيّدة - المحيدثة - بكفيا كنيسة العاصي 😇القداس السنوي عن راحة نفس عاصي (أبوي) 💚 وليال الرحباني (إختي) 🤗مع الصديق الأبونا ملحم ❤️ب آيفون ريما طبعاً 😎مش من زمان كتير فهمت إشيا كتيرة..أسئلة كتير كنت إطرحها بيني وبين حالي، إطرحها على خوارنة ومطارين..ع فلاسفة ومؤمنين.. فتش عنها بالكتب والأناجيل.. وولا مرّة حدا بجوابو ريّحني او قنعني!ليه هلي خلق بهالعيلة؟ وليه صار معو هيك؟ ليه عاصي فل بكير؟ وليال فلّت أبكر من بكير!... وليه؟ وليه؟ ولَيْهات كتيرة ضل إسألها.. ونفسي ما ترتاح من الوَجع ومن الأسئلة!إسمع كلام كتير ما يعنيلي شي ما يحرّك فيّي شي!"ضريبة الشهرة" .. "مقابل كل فرح في وجع!" .. "مقابل كل نجاح في بِكي".....وما كانت تِرضى نفسي ولا تِستَكين ..وربنا شو؟ بيَعطي وبياخد؟ ربنا ليه راضي بهالظلم كلّو على هالارض الواسعة؟ليه ما وزّع كَرمو على كل الناس بالعَدل والتَساوي؟ ليه؟ ليه؟اي اي ما بنكر إنّي مرّات "كتير بكيت وصلّيت انا وحالي ووحدي إحتجّيت!"وزعلت منّو وما عدت احكيه..بس مش من زمان لقيت الجواب..هلي بيناتنا نحنا بالذات ت نضَل ماشيين عَ الارض!هلي حمانا من ضو الشهرة والمال والجاه والتكبُّروالتعجرُف وكل ملذّات الحياة الفانية...هلي نقّى نفوسنا وقلوبنا وطهّرها!هلي رد عنّا ضربات الحقد الماكر والحسد والغيرة..هلي خلانا نضل مجموعين وخلّا هالبيت ما يعيش فيه الا الحُبوخلا قلوبنا توزّع حب وفرح عالناس كل الناس..خلانا مرتبطين بالناس البُسطا اللي بيشبهونا ومنشبهن!مش عن عبث بِكره الحياة الإجتماعية اللي مليانة تصنّع وكذبوسطحية وظهور وحفلات وعهر وكفر وبَطر ونجومية!مش عن عبث ما برتاح إلا مع الناس الطيّبين بالضياع الخجولةوالفلاحين والزرّاعين والحطّابين والعمّال الكادحين..لاء.. منّي شيوعيّة.. لاء انا مسيحيّة وهيك بتكون المسيحيّة الحقيقيّة!مش اللي مغطسة بتيجان الدهب ولا بالصلبان المشطوبة...ما حدا علّمني ما حدا ربّاني ما حدا لزَمني.. كون هيك!هلي اللي ما بيِحكي وما بيِسمع وما بيِمشي..هوّي اللي علّمني كل هول علّمني سامح وحبوأعطي أهلي عمري وحياتي متلما هوّي عطاناوبحسب قناعة عاصي وكلام عاصي إلي"هلي وزّع ذكاه عليكي إنتي وزياد وليال بالتساوي! ولهيك لازم كتير تحبّوه لهلي!"اي يا بيّي هيّاني عم قول اللي بدَّك ياني، إنتَ وساكٍن العالي، قولوهلي يا ملاك البيت 🤍 الله يحرسك ويطوّل عمرك ويخلّيك بركة هالبيت!ريما عاصي الرحباني ❤️