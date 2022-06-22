إبداع في العزف والإنشاد خلال مهرجان الموسيقى في جامعة الروح القدس (صور)

احتفلت جامعة الروح القدس- الكسليك بعيد الموسيقى العالمي، خلال مهرجان الموسيقى الذي أحيته نخبة من طلّاب كليّة الموسيقى في الجامعة، أصحاب المواهب الواعدة، بعنوان: “Feeling Good”، وبقيادة الأستاذ ربيع أبي راشد. وقد أبدع الطلاب عزفًا وإنشادًا، مقدّمين على مدى ساعة ونصف من الوقت عرضًا متنوّعًا شمل باقة مميزة من الأغاني اللبنانية الأصيلة والأغاني الغربية القديمة والحديثة، أضفت على الأمسية رونقًا خاصًّا وزرعت الفرح في نفوس الحاضرين الذين تفاعلوا تصفيقًا ورقصًا.

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الأب عيد

وقد استهل المهرجان بالنشيد الوطني اللبناني، ثم رحّب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طوني عيد، باسم رئيس الجامعة الأب طلال هاشم، بالحاضرين مشيرًا إلى "أهمية عيد الموسيقى العالمي الذي يحتفل به عدد كبير من البلدان في العالم في الوقت نفسه منذ 40 سنة". وشكر المنظّمين وكل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء لنفرح معًا بالموسيقى التي هي غذاء للروح، بدءًا من كليّة الموسيقى ومديرها الأب بديع الحاج، وأساتذتها، وتحديدًا الأستاذين جاد غانم وربيع أبي راشد، وطلابها المشاركين في هذه الأمسية، إضافة إلى مختلف المكاتب في الجامعة". الأب عيدوقد استهل المهرجان بالنشيد الوطني اللبناني، ثم رحّب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طوني عيد، باسم رئيس الجامعة الأب طلال هاشم، بالحاضرين مشيرًا إلى "أهمية عيد الموسيقى العالمي الذي يحتفل به عدد كبير من البلدان في العالم في الوقت نفسه منذ 40 سنة". وشكر المنظّمين وكل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء لنفرح معًا بالموسيقى التي هي غذاء للروح، بدءًا من كليّة الموسيقى ومديرها الأب بديع الحاج، وأساتذتها، وتحديدًا الأستاذين جاد غانم وربيع أبي راشد، وطلابها المشاركين في هذه الأمسية، إضافة إلى مختلف المكاتب في الجامعة".