Advertisement

لبنان

إبداع في العزف والإنشاد خلال مهرجان الموسيقى في جامعة الروح القدس (صور)

Lebanon 24
22-06-2022 | 08:17
A-
A+
Doc-P-964563-637915078886366518.jpg
Doc-P-964563-637915078886366518.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت جامعة الروح القدس- الكسليك بعيد الموسيقى العالمي، خلال مهرجان الموسيقى الذي أحيته نخبة من طلّاب كليّة الموسيقى في الجامعة، أصحاب المواهب الواعدة، بعنوان: “Feeling Good”، وبقيادة الأستاذ ربيع أبي راشد. وقد أبدع الطلاب عزفًا وإنشادًا، مقدّمين على مدى ساعة ونصف من الوقت عرضًا متنوّعًا شمل باقة مميزة من الأغاني اللبنانية الأصيلة والأغاني الغربية القديمة والحديثة، أضفت على الأمسية رونقًا خاصًّا وزرعت الفرح في نفوس الحاضرين الذين تفاعلوا تصفيقًا ورقصًا.  
Advertisement
 

الأب عيد
وقد استهل المهرجان بالنشيد الوطني اللبناني، ثم رحّب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طوني عيد، باسم رئيس الجامعة الأب طلال هاشم، بالحاضرين مشيرًا إلى "أهمية عيد الموسيقى العالمي الذي يحتفل به عدد كبير من البلدان في العالم في الوقت نفسه منذ 40 سنة". وشكر المنظّمين وكل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء لنفرح معًا بالموسيقى التي هي غذاء للروح، بدءًا من كليّة الموسيقى ومديرها الأب بديع الحاج، وأساتذتها، وتحديدًا الأستاذين جاد غانم وربيع أبي راشد، وطلابها المشاركين في هذه الأمسية، إضافة إلى مختلف المكاتب في الجامعة".
 

أبي راشد
ثم تحدث أبي راشد منوّهًا "بهذا المهرجان الذي جاء بعد غياب قسري بسبب جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة، والذي يشكّل فرصة لنجتمع ونفرح سويًّا ونحتفل بعيدي الموسيقى والأب، ولننسى الهموم والمشاكل". كما هنّأ طلاب الكليّة "الذين نجحوا في إحياء ستة احتفالات خلال ستة أشهر، مؤكدّين أنّ الموسيقى لا تزال تحافظ على مستواها الرفيع، على عكس ما نشهده حاليًا في السوق"
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:06 | 2022-06-22
10:51 | 2022-06-22
10:34 | 2022-06-22
10:20 | 2022-06-22
10:10 | 2022-06-22
10:00 | 2022-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website