"لأجلك بعلبك".. إطلاق مهرجان التسوق والسياحة

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أطلقت بلدية بعلبك ونقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع وجمعية تجار بعلبك مهرجان التسوق والسياحة الـ24 "لأجلك بعلبك"، خلال مؤتمر صحافي عقد في سراي البلدية، برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، ومشاركة مسؤول وحدة النقابات والعمال لحزب الله في البقاع شفيق شحادة، أعضاء من المجلس البلدي، مديرة المركز الفرنسي في البقاع كاميل برونال، مخاتير بعلبك وفاعليات اقتصادية واجتماعية.وشدد خضر على "أهمية العمل لتحريك العجلة الاقتصادية في بعلبك والمنطقة، بخاصة بعد ما عانيناه خلال جائحة كورونا، وكما عهدتموني سأكون دائما أمام وإلى جانب اي مبادرة تعيد الحياة إلى مدينة بعلبك التي ترتكز على دعامتين أساسيتين هما السياحة والزراعة، وبالنسبة لموضوع لقائنا اليوم أعني السياحة، فنحن في المحافظة نعمل كل ما بوسعنا لتنشيط القطاع السياحي، ونشجع وندعم المبادرة التي تقومون بها".وتوجه بالشكر والتقدير إلى البلديات "التي تقوم بعملها لتأمين الخدمات للمواطنين، رغم الامكانات الضئيلة والظروف الصعبة، وعدم صرف مستحقاتها. وحتى الاعتمادات المقررة لها والرسوم التي تتقاضاها، فهي تحتسب على دولار 1500 ليرة، وبالطبع تلك المبالغ غير كافية لتأمين تسيير شؤون المواطنين، بل إنها لا تكفي حتى لتغطية كلفة جمع النفايات، لذا المطلوب من الناس التعاطي بإيجابية مع البلدية، والمبادرة إلى تسديد ما يتوجب على المساكن والمحلات والمؤسسات من رسوم، كي تستطيع البلدية القيام بما يتوجب عليها وتادية الدور المناط بها لمواكبة الأعمال الانمائية والسياحية في المدينة".