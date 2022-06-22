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لبنان

3 جرائم بحق النساء في لبنان.. بأسبوع واحد!

Lebanon 24
22-06-2022 | 09:16
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أشارت النائب سينتيا زرازير، في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، الى حصول 3 جرائم بحقّ النساء في لبنان بأسبوع واحد.

وكتبت زرازير: "3 جرائم بحق النساء بلبنان بأسبوع واحد: إغتصاب طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعين الحلوة، ضرب امرأة لحد الموت بسحمر، وإنتحار طفلة لإجبارها على الزواج بالضنية. بينما المجرم طليق ومحمي، الضحايا ما في شي بيحميهم الا قانون موحد للأحوال الشخصية بحرر النساء من عنف المجتمع الذكوري".
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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