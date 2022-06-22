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لبنان

غادة عون وأمن الدولة في منزل رياض سلامة في الرابية... ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
22-06-2022 | 09:27
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دخلت دورية لأمن الدولة، منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية، بحضور مدعي عام الاستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون التي تشرف شخصيا على تفتيش الفيلا وتجري جردة بموجوداتها.
 
 
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(الوكالة الوطنية)
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