27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
غادة عون وأمن الدولة في منزل رياض سلامة في الرابية... ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
22-06-2022
|
09:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخلت دورية لأمن الدولة، منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية، بحضور مدعي عام الاستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون التي تشرف شخصيا على تفتيش الفيلا وتجري جردة بموجوداتها.
Advertisement
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
سلامة عن غادة عون: لا يمكن لقاضٍ أن يستجوبني وهو لديه رأي مسبق عني عبّر عنه من خلال "تويتر" وفي مطاعم باريس
Lebanon 24
سلامة عن غادة عون: لا يمكن لقاضٍ أن يستجوبني وهو لديه رأي مسبق عني عبّر عنه من خلال "تويتر" وفي مطاعم باريس
22/06/2022 18:12:45
22/06/2022 18:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يدّعي على عويدات وغادة عون امام مجلس التأديب
Lebanon 24
سلامة يدّعي على عويدات وغادة عون امام مجلس التأديب
22/06/2022 18:12:45
22/06/2022 18:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"تقاذف قضائي" لملف سلامة ومداهمة منزله ليلاً
Lebanon 24
"تقاذف قضائي" لملف سلامة ومداهمة منزله ليلاً
22/06/2022 18:12:45
22/06/2022 18:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه عن الدولار وأموال المودعين
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه عن الدولار وأموال المودعين
22/06/2022 18:12:45
22/06/2022 18:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة
غادة عون
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه عن الدولار وأموال المودعين
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه عن الدولار وأموال المودعين
16:20 | 2022-06-21
21/06/2022 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟
Lebanon 24
سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟
13:35 | 2022-06-21
21/06/2022 01:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
12:13 | 2022-06-21
21/06/2022 12:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فرقة رقص لبنانية تهز مسرح America's Got Talent.. وباز ذهبي يؤهلها للنهائيات (فيديو)
Lebanon 24
فرقة رقص لبنانية تهز مسرح America's Got Talent.. وباز ذهبي يؤهلها للنهائيات (فيديو)
01:12 | 2022-06-22
22/06/2022 01:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة لافتة في الجنوب.. "المخابرات" توقف مسؤولاً حزبياً!
Lebanon 24
حادثة لافتة في الجنوب.. "المخابرات" توقف مسؤولاً حزبياً!
14:58 | 2022-06-21
21/06/2022 02:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:06 | 2022-06-22
الاتحاد العمالي لنقابات عمال الجنوب: جشع اصحاب المطاحن والمخابز وتجار الرغيف بلغ حدا لا يوصف
10:51 | 2022-06-22
مولوي استقبل الحلبي وبحثا في الاجراءات المواكبة للامتحانات الرسمية
10:34 | 2022-06-22
فيديو مهين ينتشر عبر مواقع التواصل... اهانات وشتائم وضرب بأسلاك الكهرباء
10:20 | 2022-06-22
الأبيض عرض نتائج زيارته لواشنطن: الشركات العالمية تفهمت آلية تمويل الدواء وستعيد تصديره إلى لبنان
10:10 | 2022-06-22
المكاري: نؤيد موقف ميقاتي في ملف النازحين ولا حل للازمة الا بالتفاوض مع صندوق النقد
10:00 | 2022-06-22
وزير الدفاع استقبل السفير البريطاني لدى لبنان
فيديو
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
22/06/2022 18:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
06:31 | 2022-06-22
22/06/2022 18:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
22/06/2022 18:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact