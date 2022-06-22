بو صعب التقى سفيري رومانيا واوستراليا ولجنة من أهالي الموقوفين في جريمة تفجير المرفأ

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عرض نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم للاوضاع العامة مع سفير رومانيا في لبنان Radu-Catalin Mardare.واستقبل بوصعب سفير اوستراليا في لبنان Andrew Barnes وعرضا للعلاقات الثتائية بين البلدين.وفي سياق اخر، التقى بو صعب لجنة من اهالي الموقوفين جراء جريمة تفجير المرفأ.واستقبل ايضا لجنة اهالي الضحايا حيث تم التطرق الى العراقيل الموجودة وسبل معالجتها.وأكد بو صعب للمجتمعين "ان مكتبه سيبقى مفتوحا امامهم لمتابعة هذا الملف الى حين التوصل الى حلول لتذليل العقبات الموجودة".