المكاري: نؤيد موقف ميقاتي في ملف النازحين ولا حل للازمة الا بالتفاوض مع صندوق النقد

رأى وزير الاعلام زياد المكاري في حديث اذاعي "ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قدمت اداء لا بأس به، واجرت الانتخابات النيابية في ظرف صعب على الرغم من كل التشكيك الذي كان سائدا في حصولها".

واعتبر ان "لا حل للازمة إلاّ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط القيام بالاصلاحات ".

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واذ كشف "أن تيار المردة سيسمي الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة"، اشار الى "ان ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية جدي"، معتبرا "أن لديه القدرة على الحوار والتواصل مع الجميع".



وايد الموقف الذي اتخذه الرئيس ميقاتي في موضوع عودة النازحين السوريين الى بلادهم "لان ملف النازحين هو من اخطر الملفات، فهم يشكلون نحو ثلث الشعب اللبناني، و 85 % من الجرائم ارتكبها سوريون و 40% من السجناء من السوريين ، كما ان النازحين يحصلون على كل ما له علاقة بالدعم من الخبز ، الى الكهرباء والمياه والدواء، اضافة الى حصولهم على المساعدات المالية التي تصلهم عبر ماكينات الصراف الالي". واكد "ان صفحة الخلاف مع الكتائب طويت الى غير رجعة والاحقاد اصبحت وراءنا بعد مصالحة بكركي بين الوزير سليمان فرنجية و الدكتور سمير جعجع، كما زار النائب السابق نديم بشير الجميل اهدن و وضع اكليلا من الزهر على ضريح الشهيد طوني فرنجية و عائلته ، وبالتالي التغريدات التي كنت اطلقتها سابقا عن الرئيس الشهيد بشير الجميّل لم تعد موجودة، والنائب سامي الجميّل صديق وكانت تربطني صداقة بالوزيرالشهيد بيار الجميّل وزوجته، وهو ساعدني في انتخابات 2000".وايد الموقف الذي اتخذه الرئيس ميقاتي في موضوع عودة النازحين السوريين الى بلادهم "لان ملف النازحين هو من اخطر الملفات، فهم يشكلون نحو ثلث الشعب اللبناني، و 85 % من الجرائم ارتكبها سوريون و 40% من السجناء من السوريين ، كما ان النازحين يحصلون على كل ما له علاقة بالدعم من الخبز ، الى الكهرباء والمياه والدواء، اضافة الى حصولهم على المساعدات المالية التي تصلهم عبر ماكينات الصراف الالي".