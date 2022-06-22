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لبنان

وزير الدفاع استقبل السفير البريطاني لدى لبنان

Lebanon 24
22-06-2022 | 10:00
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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم  السفير البريطاني  في لبنان  الدكتور إيان كولارد Dr Ian Collard في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، وعرض  معه الاوضاع العامة في لبنان.
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وشكر الوزير سليم السفير كولارد  على دعم المملكة المتحدة ووقوفها الى جانب لبنان وجيشه مثمنا  المساعدات المقدمة الى المؤسسة العسكرية.  
ونوه وزير الدفاع بجهود السفير كولارد متمنيا له التوفيق في مهامه المستقبلية.

من جهته شدد كولارد الذي رافقه الملحق العسكري في السفارة البريطانية في بيروت المقدم  لي ريتشارد ساندرز، Lee  Richard Sanders على عمق التعاون القائم بين المملكة المتحدة ولبنان، وتحديدا في المجال الأمني والعسكري الذي أولاه اهتماما خاصا  أثناء توليه مهامه في السفارة.
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