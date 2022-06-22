فيديو مهين ينتشر عبر مواقع التواصل... اهانات وشتائم وضرب بأسلاك الكهرباء





وأُرفق الفيديو بالتعليق التالي:



"بعض الشباب اللبناني العكاري الذين يبحثون عن لقمة العيش من سكان منطقة العبدة وبعض الأطفال السوريين ذهبو للعمل في قطاف الكرز ( قطاف الموسم )

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و بعد أربعة أيام عمل جاء صاحب الأرض وإتهم الشباب بسرقة ساعة يد و نظارات شمسية ليتهرب من دفع أجورهم ولما أكدوا له أنهم لم يروها ذهب وأرسل لهم مجموعة مسلحة. إنتشر عبر وسائل الواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الشبان وهم يتعرضون لأبشع أنواع التحقير.وأُرفق الفيديو بالتعليق التالي:"بعض الشباب اللبناني العكاري الذين يبحثون عن لقمة العيش من سكان منطقة العبدة وبعض الأطفال السوريين ذهبو للعمل في قطاف الكرز ( قطاف الموسم )و بعد أربعة أيام عمل جاء صاحب الأرض وإتهم الشباب بسرقة ساعة يد و نظارات شمسية ليتهرب من دفع أجورهم ولما أكدوا له أنهم لم يروها ذهب وأرسل لهم مجموعة مسلحة.

ليتم بعدها ربطهم ووضع حبة بطاطا في فم كل شخص منهم، كما تم جلدهم بأسلكة الكهرباء".



وفي وقت لاحق صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي البيان التلي: