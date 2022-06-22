Advertisement

لبنان

فيديو مهين ينتشر عبر مواقع التواصل... اهانات وشتائم وضرب بأسلاك الكهرباء

Lebanon 24
22-06-2022 | 10:34
A-
A+
Doc-P-964601-637915162796541160.jpg
Doc-P-964601-637915162796541160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إنتشر عبر وسائل الواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الشبان وهم يتعرضون لأبشع أنواع التحقير.

وأُرفق الفيديو بالتعليق التالي:

"بعض الشباب اللبناني العكاري الذين يبحثون عن لقمة العيش من سكان منطقة العبدة وبعض الأطفال السوريين ذهبو للعمل في قطاف الكرز ( قطاف الموسم )
Advertisement

و بعد أربعة أيام عمل جاء صاحب الأرض وإتهم الشباب بسرقة ساعة يد و نظارات شمسية ليتهرب من دفع أجورهم ولما أكدوا له أنهم لم يروها ذهب وأرسل لهم مجموعة مسلحة.
ليتم بعدها ربطهم ووضع حبة بطاطا في فم كل شخص منهم، كما تم جلدهم بأسلكة الكهرباء".

وفي وقت لاحق صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي البيان التلي:
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:04 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:51 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:26 | 2022-06-22
14:55 | 2022-06-22
14:33 | 2022-06-22
14:19 | 2022-06-22
13:15 | 2022-06-22
13:13 | 2022-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website