Advertisement

لبنان

مولوي استقبل الحلبي وبحثا في الاجراءات المواكبة للامتحانات الرسمية

Lebanon 24
22-06-2022 | 10:51
A-
A+
Doc-P-964605-637915171188177550.png
Doc-P-964605-637915171188177550.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي. وتم البحث في الاجراءات التي تواكب انطلاق الامتحانات الرسمية.
Advertisement
 
والتقى سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي وتم البحث في التطورات والعلاقات الثنائية وشؤون ذات اهتمام مشترك.
 
وبحث مع النائبين محمد سليمان وأحمد الخير شؤون منطقتي المنية وعكار.
 
واجتمع مولوي بعد الظهر مع المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وتم عرض لآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
 
كذلك عرض للأوضاع العامة مع النائب فيصل الصايغ.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:04 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:51 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:26 | 2022-06-22
14:55 | 2022-06-22
14:33 | 2022-06-22
14:19 | 2022-06-22
13:15 | 2022-06-22
13:13 | 2022-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website