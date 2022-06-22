Advertisement

لبنان

الاتحاد العمالي لنقابات عمال الجنوب: جشع اصحاب المطاحن والمخابز وتجار الرغيف بلغ حدا لا يوصف

Lebanon 24
22-06-2022 | 11:06
A-
A+
Doc-P-964611-637915182957235370.png
Doc-P-964611-637915182957235370.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أشار الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب في بيان، الى أن "جشع اصحاب المطاحن والمخابز وتجار الرغيف بلغ حدا لا يوصف، فالطحين المدعوم يباع في السوق السوداء، وحتى رغيف الخبز منعوه عن الفقراء".
Advertisement

وأعلن الاتحاد "باسم كل المستضعفين والكادحين ومحدودي الدخل والمزارعين وصغار الكسبة والموظفين والأجراء، رفع الصرخة عاليا للمسؤولين بمختلف مسمياتهم، ليقوموا بواجبهم بكبح جماح المحتكرين وزجهم بالسجون".

ودعا "القضاة والقوى الأمنية الى التحرك، ونواب الأمة الى رفع الصوت عاليا، والاهتمام بقضايا الناس دون الانصات لتعليمات القناصل والسفراء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:04 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:51 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:26 | 2022-06-22
14:55 | 2022-06-22
14:33 | 2022-06-22
14:19 | 2022-06-22
13:15 | 2022-06-22
13:13 | 2022-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website