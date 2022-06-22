أهالي فنيدق قطعوا طريق العبدة استنكارًا لتعرض أبنائهم للضرب في العاقورة

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قطع مواطنون من بلدة فنيدق طريق العبدة قرب مخفر الدرك، استنكارا لتعرض ابنائهم للضرب والاذية الجسدية في العاقورة ، حيث كانوا يعملون في قطاف الكرز، وللمطالبة بتوقيف الفاعلين ومحاكمتهم.وكانت بلدية فنيدق استنكرت في بيان، ما "تعرض له بعض الشباب اللبناني العكاري من إعتداءٍ وضرب وذل وسوء معاملة، بعد إتهامهم بالسرقة ،بهدف التملص من دفع مستحقاتهم، خلال بحثهم عن لقمة العيش في قطاف الكرز".ووصفت "الفيديوهات والصور المنتشرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي بالشنيعة جدا"، واضعة إياها "برسم المعنيين من رجال الدولة والأمنيين وصولا لحقيقة ماجرى"، مطالبة "بإنزال اشد انواع العقاب لمن سولت له نفسه معاملة الناس بهذه الطريقة البشعة".