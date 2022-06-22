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لبنان

انتحلا صفة طبيبي تجميل في برج حمود... وهكذا كان مصيرهما

Lebanon 24
22-06-2022 | 11:18
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي: "وردتنا معلومات تفيد بقيام شخصين بممارسة مهنة الطب التجميلي بطريقة غير شرعية في منطقة برج حمود. وبناءً على توجيهات وزير الصحة، قام مدير العناية الطبية في الوزارة بتكليف طبابة قضاء المتن بالكشف على العيادة والتحقق من الموضوع.
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تبين بعد الكشف أن هذين الشخصين منتحلا صفة طبيبي تجميل ويعملان بطريقة غير شرعية. وعلى الفور تم اقفال العيادة بالشمع الأحمر وبمؤازرة من القوى الأمنية".
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