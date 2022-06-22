كم بلغ حجم التداول على SAYRAFA؟

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اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 30 مليون دولار أميركي بمعدل 24900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".