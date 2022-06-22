إصابات كورونا تعاود الارتفاع في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1105129.

كما وسجل لبنان حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 110456.