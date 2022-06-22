الراعي استقبل سفير ايران مودعًا وسفير لبنان لدى الفاتيكان وشخصيات

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة.ومن زوار الصرح ايضا سفير لبنان لدى الفاتيكان الدكتور فريد الخازن ، الدكتور انطوان لحام، ثم راعي ابرشية كندا المارونية المطران مروان تابت.