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لبنان

الراعي استقبل سفير ايران مودعًا وسفير لبنان لدى الفاتيكان وشخصيات

Lebanon 24
22-06-2022 | 11:23
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة. 
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ومن زوار الصرح ايضا سفير لبنان لدى الفاتيكان الدكتور فريد الخازن ، الدكتور انطوان لحام، ثم راعي ابرشية كندا المارونية المطران مروان تابت.
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