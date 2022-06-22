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لبنان

جنبلاط بحث والسفير القطري التطورات والتقى المطران عبد الساتر والنائب التونسي خالد شوكت

Lebanon 24
22-06-2022 | 12:02
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير القطري في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي،  في حضور أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، حيث تم عرض لمختلف التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
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المطران عبد الساتر
وكان جنبلاط، استقبل مساء الثلاثاء، رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، النائب وائل أبو فاعور، وعضو مجلس قيادة الحزب المحامي وليد صفير، وكان بحث في سبل التعاون وتفعيل العمل لمواجهة الأعباء الاجتماعية الكبيرة.
 
خالد شوكت
كما واستقبل النائب التونسي خالد شوكت وعرض معه التطورات الراهنة.
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