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لبنان

الحريري تابعت الشأن الحياتي مع ضو والسعودي و"لجنة الشرحبيل"

Lebanon 24
22-06-2022 | 12:03
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تابعت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" النائبة السابقة بهية الحريري الشأن الحياتي والخدماتي والبيئي في صيدا ومنطقتها في اجتماع مشترك مع محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في دارة مجدليون. 
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واطلعت الحريري من وفد من لجنة أهالي وسكان منطقة الشرحبيل - بقسطا ضم:  وليد السبع أعين ، يحي البابا ، فادي هجاج ، احمد حمود والمهندس عامر حلاق " على أوضاع المنطقة والمشكلات الحياتية التي تعانيها ولا سيما ازمة المياه، وذلك بحضور منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب الأستاذ مازن حشيشو .
 
والتقت الحريري المؤهل أول عبد الناصر صفدية المكلف حديثاً بمهام رئاسة مكتب السجل العدلي في صيدا . 
 
كم اطلعت الحريري من لجنة النشاطات في بلدية صيدا ممثلة بعضوي المجلس البلدي " المهندس مصطفى حجازي والسيدة وفاء شعيب " على التحضيرات الجارية لإطلاق برنامج منوع للأنشطة في المدينة خلال فصل الصيف .
 
والتقت الحريري مديرة ثانوية ضهور الشوير الرسمية الأستاذة صباح مجاعص حيث جرى التداول بالشأن التربوي  .
 
واستقبلت الحريري كذلك ، رئيسة الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية السيدة ريما يونس يرافقها مدير العلاقات العامة في مجلة inter-mag.com  السيد محمد ناشد بحضور المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري الدكتورة روبينا أبو زينب . 
 
وقدمت يونس للحريري الشكر لحضورها ندوة التسرب المدرسي . وتم البحث في سبل التعاون ببعض الأنشطة ومنها مشروع الأندية الفرنكوفونية المنظم من قبل الجمعية بدعم من السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي في لبنان.
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