قائد الجيش النيبالي زار عون وبري وميقاتي ووزير الدفاع وقائد الجيش واتفاق على تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية

Advertisement

اعلنت القنصلية الفخرية العامة لجمهورية النيبال الاتحادية في بيان اليوم، ان" قائد الجيش النيبالي الجنرال برابهو راج شارما، زار على رأس وفد عسكري رفيع، بمشاركة القنصل الفخري العام لجمهورية النيبال الشيخ محمد وسام غزيِّل كلا من فخامة رئيس الجمهوريةاللبنانية العماد ميشال عون، ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ودولة رئيس حكومة تصريف الأعمال السيد نجيب ميقاتي، ومعالي وزير الدفاع العميد موريس سليم، وحضرة قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون".اضاف البيان ان الرئيس العماد ميشال عون "اعرب عن امتنانه للجيش النيبالي، وأثنى على دوره البنَّاء في عمليةحفظ السلام في جنوب لبنان، وعلى اندماج الكتيبة النيبالية بأهالي المناطق في جنوب لبنان، كما وشدَّد على تمتين العلاقات الصناعية والاقتصادية، ودعوة رجال الأعمال النيباليين لزيارة لبنان".من جهته، أعرب قائد الجيش النيبالي الجنرال برابهو راج شارما عن شكره "لفخامة الرئيس لاستقباله الوفد، وابلغ فخامته أن العلاقات اللبنانية النبيبالية قائمة منذ العام 1958 وهناك تعاون قائم ما بين الجيش اللبناني والجيش النيبالي عبر القيام بدورة أركان لبعض ضباط الجيش اللبناني في النيبال، كما أن دولة النيبال ممثلة في السلك الدبلوماسي النيبالي عبر قنصلها الفخري العام الشيخ محمد وسام غزيل.وفي ختام اللقاء الرئاسي تقدَّم قائد الجيش النيبالي بتقليد رئيس الجمهورية درعًا تذكاريًّا كعربون محبة وصداقة".وتابع البيان انه "في اللقاء التالي مع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، أعرب دولته عن محبته الخاصة لدولة النيبال وشعبها، وامتنانه للكتيبة النيبالية العاملة في جنوب لبنان، التي قدَّمت الكثير من الشهداء دفاعًا عن الأبرياء في الجنوب اللبناني، كما طلب بشكل خاص من القنصل غزيِّل الاتجاه للتمهيد لمذكرة تعاون بين البرلمان اللبناني والبرلمان النيبالي، ودعوة بعض البرلمانيين النيباليين لزيارة لبنان، وقام بتوكيل المستشار علي حمدان لمتابعة شؤون هذا الملف مع القنصل غزيل".واستغل قائد الجيش النيبالي اللقاء لتهنئة الرئيس بري على "انتخابه رئيسًا لمجلس النواب لولاية جديدة، وشكره على حسن الاستقبال وقدَّم له هدية تذكارية".واردف: "تابع الوفد زيارته إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال السيد نجيب ميقاتي، حيث دعا ميقاتي إلى "تمكين العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية وتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين"، كما أوصى "بتوجيه دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء النيبالي لزيارة لبنان"، واعرب عن "موافقته المبدئية للسماح للمواطنين النيباليين الذين يملكون تأشيرة أوروبية أو أمريكية أو خليجية للحصول على تأشيرة دخول مباشرة من مطار رفيق الحريري الدولي، وطلب من القنصل غزيل تقديم طلب إلى الأمن العام اللبناني بهذا الخصوص".بدوره رحب قائد الجيش النيبالي باقتراحات الرئيس ميقاتي، وشكره على حسن الاستقبال وقدم له هدية تذكارية.واستكمل الوفد زيارته بلقاء وزير الدفاع العميد موريس سليم، وثمَّن قائد الجيش النيبالي "التعاون العسكري القائم في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين، والتي تعود إلى مطلع ستينيات القرن العشرين". وبدوره توجّه وزير الدفاع بالشكر "لمشاركة النيبال للقوة الدولية منذ عام 1978 والجهود والتضحيات التي تبذلها الكتيبة النيبالية" .وختامًا التقى قائد الجيش النيبالي والوفد المرافق قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزه، وجرى التباحث في علاقات التعاون بين الجيشين، ثم تشارك الطرفان تبادل الهدايا والتقاط عدد من الصور التذكارية.