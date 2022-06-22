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لبنان

قائد الجيش استقبل سفير تشيكيا والحلبي وشهيب ومارون وقائد قوات مراقبة الهدنة

Lebanon 24
22-06-2022 | 12:33
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، والنائبين أكرم شهيب وشربل مارون، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. 
 
كذلك استقبل سفير تشيكيا في لبنان Jiri DOLOZEL، كما واستقبل قائد قوات مراقبة الهدنة اللواء Patrick GOUCHAT، ثم المفتي الشيخ بكر الرفاعي، وتم التداول في شؤون مختلفة.
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