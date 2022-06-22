أبو الحسن: التهريب الى خلف الحدود أحد أسباب النقص في الطحين

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غرد النائب هادي ابو الحسن عبر "تويتر": "‏إنا احد أسباب النقص في الطحين هو عمليات التهريب إلى خلف الحدود، للتذكير أننا منذ سنتين تقدمنا بإخبار إلى القضاء حول التهريب وقمنا بجهد مكثف في هذا الإتجاه لكن لم تستطع الأجهزة المختصة ضبط الأمر.‏أكثر من أي وقتٍ مضى نطالب القضاء وكل الأجهزة المعنية بالتحرك الفوري وتحمل المسؤولية!".