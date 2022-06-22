مقدمات نشرات الأخبار

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنانقبل ساعات من الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس يكلف بتأليف الحكومة وفي ضوء ما عكسته أجواء اجتماعات الكتل النيابية تعززت أكثر فرص رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للحصول على العدد الأكبر من الأصوات في استشارات الخميس.ففيما تتجه كتلة التنمية والتحرير التي تضم خمسة عشر نائبا لتسمية ميقاتي ومثلها كتلة الوفاء للمقاومة بالعدد نفسه يضاف اليهما البعض من نواب اللقاء التشاوري في عكار والتكتل الوطني المستقل الذي يرأسه طوني فرنجية وكتلة المشاريع وبعض نواب بيروت.وبإنتظار معرفة توجه كتلة نواب الارمن نكون أمام تكليف ميقاتي بنسبة تلامس الخمسين صوتا قابلة للزيادة أو النقصان فيما ستذهب أصوات اللقاء الديمقراطي والكتائب وربما بعض التغيريين للسفير السابق نواف سلام مع حسم تكتل الجمهورية القوية موقفه بعدم تسمية أي شخصية وإبقاء تكتل لبنان القوي الباب مفتوحا على أي إسم تغييري بحسب مصادر التكتل الذي يجتمع بين اليوم وصباح الغد في وقت أعلنت الكتلة السيادية المستقلة" المؤلفة من 4 نواب عدم تسمية ميقاتي.ومن خارج الاستحقاق الدستوري ومع انطلاقته أصيب الموسم السياحي في الصميم اليوم بتسجيل 37 حالة تسمم جراء تناول اللحوم الملوثة في البقاع وببيع ربطة الخبز ب 25 الف ليرة في الجنوب فيما كانت شبه مفقودة في باقي المناطق.ومن خارج الحدود تأكيد سعودي أردني لأهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره\ ودعوة لإجراء إصلاحات شاملة لتجاوز أزمته الحالية.الى ذلك نقلت رويترز عن مصدرين لبنانيين رسميين أن فريقا من شركة تدقيق الحسابات الأميركية ألفاريز آند مارسال سيصل إلى لبنان في 27 حزيران ويبدأ تدقيقا جنائيا طال انتظاره للمصرف المركزي وذلك غداة تحميل حاكم المركزي السلطة السياسية مسؤولية القرارات الخاطئة عبر هدر 62 مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة مبرئا المركزي من مسؤولية الانهيار.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انقبل ساعات على موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة و التي يفترض ان تنتهي بدعوة الشخصية التي يختارها النواب الى قصر بعبدا لتكليفها تشكيل الحكومة العتيدة بدأت تتضح صورة مواقف الكتل النيابية اكثر لاسيما بعد أن إنحصرت المنافسة وأحصاء (البوانتاج) ما بين نجيب ميقاتي ونواف سلامكتلتا اللقاء الديموقراطي والكتائب أعلنتا عن قرار بتسمية نواف سلام فيما لم تكن كتلة الجمهورية القوية على نفس الموجة وكشفت أنها لن تسمي سلام أو غيره وقال بإسمها سمير جعجع: طالما الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا لن تتشكل حكومةفي المقابل أكدت كتلة التنمية والتحرير بعد إجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري تمسكها وإحترامها للقواعد والأصول الدستورية في عملية التكليف والتأليف في الإستحقاق الحكومي وبناء على ذلك لفتت الكتلة الى أنها ستعلن إسم مرشحها بعد لقائها رئيس الجمهوريةكتلة التنمية التي أملت أن تفضي الإستشارات لانجاز حكومة وطنية جامعة قادرة على مجابهة التحديات التي تثقل كاهل اللبنانيين شددت على ضرورة أن تراعي الحكومة العتيدة في التكليف كما في التأليف التوازن الدقيق الذي لا يحتمل العبث والاستفزاز السياسيين داعية الى تقديم ما يجمع اللبنانيين والى الابتعاد عن سياسة هدر الوقت الذي لم يعد أحد يملك ترف التصرف به خدمة لمصالح شخصية على حساب المصالح الوطنية العليا... وغدا لناظره قريب=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي فيلا أحد, هذه الكلمة ستكون المقرر الاكبر في الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية غدا.صحيح ان نجيب ميقاتي سيحوز اغلبية اصوات مجلس النواب الجديد ، لكنها اغلبية نسبية, اي انها لن تصل الى خمسة وستين صوتا، بل انها لن تتخطى الستين صوتا على الارجح.في المقابل اصوات نواف سلام ستكون اقل من نصف اصوات ميقاتي، ما يعني ان اصحاب الموقف الممتنع كان في امكانهم تغيير المعادلة لو ارادوا ذلك .والثابت ان لكل فريق امتنع عن التصويت حساباته، لكن معظم الحسابات تصب لهدف واحد : ايصال نجيب ميقاتي من جديد الى السراي الحكومي لكن بلا غالبية مطلقة، ما يجعله تحت رحمة كل القوى النيابية، اي تلك التي سمته وتلك التي لم تسمه. فهو في حاجة الى كل صوت لتنال حكومته الثقة، علما ان معظم التقديرات تشير الى ان ميقاتي لن يصل الى هذه المرحلة، اي انه سيكون رئيسا مكلفا لكن مع وقف التأليف! هذا في المشهد السياسي عموما.اما في الخاص فالواضح ان القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر سيلتقيان على عدم التسمية وعدم المشاركة في الحكومة. فباسيل لا يريد ان يمنح ثقته لميقاتي الذي لم يستجب لمطالبه، في حين ان القوات بموقفها الممتنع عن التسمية حققت هدفين.الاول : حسم المعركة لمصلحة ميقاتي، والثاني: منع جبران باسيل من ان يحول ميقاتي رهينة له، لان الاخير يصبح في حاجة ماسة الى باسيل, فيما لو ايدت القوات نواف سلام.بالنسبة الى التغييرين، اثبتت المعركة الثالثة التي يخوضونها داخل مجلس النواب انهم غير قادرين على لعب اي دور اساسي طالما انهم مختلفون في ما بينهم الى هذه الدرجة، وطالما ان قرارهم يأتي متأخرا دائما، هذا اذا اتى! والنموذج المذكور اذا استمر يعني انهم سيفقدون اي قدرة على التأثير في التوازنات البرلمانية.اقليميا، لبنان حضر في البيان الختامي للقمة السعودية الاردنية حيث شدد ولي العهد السعودي والعاهل الاردني على ضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية.وفي المعلومات ان الموقف المذكور سيتكرس في قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد بمشاركة مصر والاردن ويحضرها الرئيس الاميركي جو بايدن. فهل ثمة حراك اقليمي- دولي جديد لاخراج لبنان من عنق الزجاجة؟=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنارانتهت المشاورات السياسية او تكاد، فاتضح شكل الاستشارات النيابية غدا، في ظل الضباب الكثيف الذي ما زال يسيطر على العلاقة بين من أسموا انفسهم بالسياديين، ولم يسد بينهم الوفاق بعد ككل استحقاق ..ولانهم لن يجروا شخصا من شعره الى رئاسة الحكومة كما قال رئيس حزب القوات سمير جعجع، فقد تركوا للبعض جر اذيال الخيبة مجددا.لكن المهم أن لا يخيب أمل اللبنانيين، وان يكون التكليف غدا بابا للتأليف سريعا، وأن لا يحول الخائبون فشلهم الى ميدان التأليف للتعطيل، فيما الحاجة الوطنية ملحة لحكومة جامعة لعلها تحد من الانهيارات وتسهم في فتح طرق الحلول التي تبدأ من البحر وكنزه المدفون .على امل ان ترفع الرؤوس المدفونة في رمال السياسة وتستخدم كامل الحق والقوة الوطنيين لاستخراج النفط والغاز الممنوع اميركيا من ان يضخ في شرايين الاقتصاد اللبناني لاعادة الحياة الى وطن يخنق كل يوم ممن يسمون اصدقاء واشقاء، ويمارسون بحق الشعب اللبناني كل عداء..اما اعداء الانسانية فلا يزالون يتحكمون بلقمة الفقير ورغيف خبزه، بل كل حاجاته، ومن ارتضى مرغما بالغلاء الفاحش لا سيما لسعر اللحوم، فقد تضربه البكتيريا المتحكمة باللحوم التي توزع في بعض الملاحم والمسالخ الخالية من اي معايير للسلامة، فضلا عن اللحوم الداخلة الى البلاد بلا مراعاة اي مواصفات. ولا صفة لهؤلاء الا قتلة، وما كشفته التحاليل التي اجرتها قناة المنار وستعرض في تقرير اليوم سوى بعض الدليل على اجرام هؤلاء..ومع ما يصيب اللبنانيين من ويلات وازمات مستفحلة وحصار اميركي ونكد داخلي، فان الحق على الازمة الاوكرانية بحسب حاكم مصرف لبنان، فيما السياسات الاقتصادية المستحكمة بالمالية العامة لعقود – وهو جزء منها – تكاد تكون أكبر من عمر الدولة الاوكرانية يوم ولدت من رحم الاتحاد السوفياتي، وليس من عمر ازمتها التي لا تتعدى الشهور..وفي أشهر الانتصارات، ودع لبنان اليوم شاعر اجمل الكلمات، ومنادي اجمل الامهات، الصامد من اول احرف المقاومة بكلماته الثائرة، حتى الجدار الاخير، انه ابن بلدة الخيام الجنوبي الشاعر حسن خليل عبد الله ..=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي فيعام 1984، شهد هذا النهار تسلم العماد ميشال عون قيادة الجيش، لتبدأ بعدها مسيرة عسكرية وسياسية لا تزال مستمرة الى اليوم.اما اليوم، فسيشهد هذا النهار الاستشارات النيابية التي حددها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بهدف اختيار رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة المقبلة، التي ستكون اذا شكلت، آخر حكومات العهد.بنتيجة النهار الطويل، ستتم التسمية، وهذا مهم. اما الاهم من شخص المسمى، ان يتوافر لديه الى جانب الخبرة السياسية، والاقتصادية والمالية بنوع خاص، الحد المقبول من التأييد السني والدعم الميثاقي ورقم التأييد النيابي الذي يؤشر الى سهولة تأليف الحكومة الجديدة من عدمها.اما ان يقارب البعض الشأن الحكومي الراهن من باب تعزيز الحضور السياسي مع الرهان على حدوث فراغ رئاسي جديد، فتلك مصيبة كبرى، تضاف الى لائحة مصائبنا السياسية الطويلة، ذلك ان احترام المواعيد الدستورية هذه المرة مطلوب اكثر من اي يوم مضى، شرط عدم تخطي الاعتبارات الميثاقية الاساسية، كما حصل في الدورات السابقة التي شهدت تعطيل النصاب.وفي انتظار نتائج الاستشارات، تبقى الملفات المعيشية ضاغطة، على وقع شائعات لا تنتهي، منها ما ذكره حاكم مصرف لبنان امس في موضوع الكهرباء.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سيمبدئيا، مر قطوع الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة حتى قبل ان يبدأ حتى صباح غد.فالمنافسة " عالمنخار " بين المرشحين الاقويين لتبوء المنصب، اي نجيب ميقاتي ونواف سلام سقطت، واظهرت نتائجها حتى الساعة ,تقدم ميقاتي بأشواط على سلام , والهدية اتته من تكتل الجمهورية القوية , الذي اعلن انه لن يصوت لا لسلام ولا لميقاتي لرئاسة الحكومة.عمليا جردت الجمهورية القوية نواف سلام من اصوات ثمانية عشر نائبا فأمنت وصول ميقاتي التي اظهرت البوانتجات انه يعتمد على اصوات اثنين وخمسين نائبا حتى الساعة على الاقل.عدم منح اصوات كتلة الجمهوية القوية لنواف سلام برره رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالقول : ان الكتلة التي كانت من اوائل من سمى سلام لم تجد عنده اليوم نية لتحمل المسؤولية، فكيف ستخوض معركة ايصاله الى رئاسة الحكومة وهي لا تعرفه مباشرة؟والسؤال هنا: عندما سمت الجمهورية القوية نواف سلام لمنصب رئاسة الحكومة في آب العام 2020 هل كانت تعرف سلام حتى قال عنه جورج عداون خلال الاستشارات حينها: نعلم استقلاليته ونظرته السيادية وعلاقاته الدولية وهو لا يخضع للضغوط ونحن في حاجة في هذه المرحلة الى اناس من هذا النوع.موقف الجمهورية القوية اعلن، فيما موقف كتلة نواب التيار الوطني الحر يتأرجح ويميل ايضا الى الورقة البيضاء، في وقت تدخل قوى المعارضة وقوى 17 تشرين الاستحقاق بالمفرق.اما كتلتا امل وحزب الله فتميلان الى تسمية ميقاتي .في عملية حسابية بسيطة، نجيب ميقاتي سيكون غدا رئيسا مكلفا تشكيل الحكومة، فهل ينجح في التأليف بسرعة وهل هو اصلا مقتنع به او يفضل ادخال بعض التعديلات على حكومته الحالية؟وهل شروطه بتشكيل حكومة تكنوقراط ستضعه في مواجهة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المصر على حكومة سياسية وهو يملك مفتاح التوقيع مع ميقاتي على مرسوم التكليف؟حتى الساعة يبدو ان المماطلة ستكون سيدة الموقف، حتى بلوغ موعد الحادي والثلاثين من آب، حينها يستطيع رئيس مجلس النواب الدعوة مبكرا الى الانتخابات الرئاسية فيدخل البلد في امر واقع جديد، تتغلب فيه معركة رئاسة الجمهورية على معركة تأليف الحكومة.=======