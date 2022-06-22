بو صعب: لو القرار لي شخصيا كنت سأسمّي الرئيس ميقاتي

أشار نائب رئيس مجل النواب الياس بو صعب إلى أنه لو يعود القرار له شخصيا لكان سيسمي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غدا.

وأضاف في حديث عبر "تلفزيون لبنان" قائلاً: "القرار النهائي هو لتكتل لبنان القوي، الموقف المبدئي للتيار الوطني الحر من الاستشارات النيابية غدا بحسب الأجواء المطّلع عليها هو عدم التسمية لكن الموقف النهائي رهن الاجتماع المسائي المنعقد مساء اليوم"، مشيرا الى أنّه "إذا لم تحصل أي عجيبة ما فالرئيس ميقاتي سيسمى غداً رئيساً للحكومة ونكون أمام مرحلة جديدة هي التأليف".

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وقال بو صعب: "نحن بمرحلة بحاجة ان يكمل ميقاتي بالعمل الذي بدأه مع صندوق النقد الدولي وهو قادر ان يتواصل مع الدول العربية".

وتابع قائلاً: "لو كُلّف نواف سلام مع معزّتي الكبيرة له لكنّا كلّفنا شخصا غير قادر على التأليف".

وأكّد بو صعب أنّ "موقف القوات سمى ميقاتي من دون ان يفعل ذلك بشكل مباشر وسهل وصوله، وانا افهم رئيس الحزب سمير جعجع بما قاله عن سبب عدم تسميتهم لنواف سلام".