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لبنان

على طريق البحصاص... إصابة أب وطفله في حادث سير

Lebanon 24
22-06-2022 | 14:55
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سجل حادث سير بين سيارة ودراجة نارية على طريق البحصاص، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد أدى الحادث إلى إصابة أب وطفله من التبعية السورية كانا على متن الدراجة النارية.

وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج.
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