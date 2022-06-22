هل تراجع تكتل الاعتدال عن تسمية ميقاتي؟

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في اتصال لـ "لبنان 24”مع تكتّل "الاعتدال" الذي يضم النواب وليد البعريني، محمد سليمان، سجيع عطية، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم، وأحمد الخير، نفى "التكتل" ما تم تداوله مساء اليوم عن نيته التراجع عن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية غدا.وقال احد نواب التكتل لـ" لبنان ٢٤" : لا صحة لهذا الكلام وسوف نسمي يوم غد الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة".