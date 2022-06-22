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لبنان

المفتي زكريا: صدمنا بمشهد إذلال العمال العاملين في قطف الكرز

Lebanon 24
22-06-2022 | 15:25
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أعلن المفتي الشيخ زيد بكار زكريا في بيان، أنه "صدم بمشهد إذلال العمال الذين يعملون بقطاف الكرز على يد جلادهم، فاستغل عملهم واتهمهم وحاكمهم، ثم شهر بهم عبر نشر فيديوات مسيئة ومرفوضة، أعادت إلى الأذهان المشاهد البوليسية التي كنا نراها على يد الأنظمة القمعية. لذلك نطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بتوقيف الجناة والمتورطين، ورفع الغطاء عنهم، وندعو عقلاء محافظة جبيل للتحرك سريعا لوأد الفتنة ورد اعتبار وكرامة هؤلاء العمال".
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