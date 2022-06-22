إتصالات معدومة

تكاد الاتصالات تنعدم بين مسؤول سابق يقيم في الخارج وشخصيات مرجعية كانت في الإطار نفسه لمرحلة ما قبل إجراء الانتخابات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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