خطأ في عملية دفن بين جبل محسن وعكار.. وإعادة دفن كل جثّة في مسقط رأسها

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عمل الصليب الأحمر والقوى الأمنية على نقل جثة من جبل محسن تمهيداً لنقلها الى عكار بعد حدوث خطأ في عملية دفن جثتين.ويذكر ان الجثتين عائدتين لشخصين كانا قد عثر على احدهم منذ ايام داخل خيمة خلف مسجد الشكر مضى على وفاة صاحبها اكثر من اسبوعين والجثة الثانية كان قد عثر عليها بعدها بأيام داخل احدى الشاليهات في محلة رأس الصخر.ونتيجة تحلل الجثتين وعدم التعرّف على هوية اصحابها وقع الخطأ اثناء عملية الدفن على أي يعاد دفن كل جثة في مسقط رأسها.