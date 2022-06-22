مخاتير فنيدق تطالب بتوقيف المعتدي على شباب المنطقة

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دان مخاتير بلدة فنيدق بأشد العبارات ما تم نشره من فيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي من ضرب وإعتداء على شباب من بلدة فنيدق وشباب سوريين تعمل في منطقة جبيل على يد المدعو المجرم شربل طربيهوطالبوا الأجهزة الامنية بالتحرّك سريعاً بتوقيف المجرم شربل طربيه ومن معه وإنزال اقصى العقوبات التي ينص عليها القانون اللبناني من عقوبات إجرامية حتى يكون عبرة لمن يعتبر.وطالب المخاتير الفعاليات السياسية والاجتماعية العكارية بالتحرك على أعلى مستوى جراء هذه الجريمة البشعة التي تعرض لها شباب من بلدة فنيدق وآخرين من الاخوة السوريين.