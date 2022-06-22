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لبنان
البعريني لـ"نداء الوطن": الخيارات مفتوحة بشأن التكليف
Lebanon 24
22-06-2022
|
22:19
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كتبت" نداء الوطن": سيذهب وليد البعريني اليوم مع زملائه النواب في تكتل "الإعتدال الوطني" محمد سليمان، سجيع عطية، أحمد الخير، أحمد رستم وعبدالعزيز الصمد إلى قصر بعبدا للمشاركة في الإستشارات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس جديد لتشكيل الحكومة، ككتلة شمالية واحدة وبرأي واحد.
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في اجتماعه الأول لم يسمّ تكتل "الإعتدال الوطني" نجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً كما كان يُعتقد، بل ترك الأمر لمزيد من التشاور على أن تتبلور الصورة ويعلن الاسم من بعبدا. هذا أيضاً ما كان صرّح به النائب وليد البعريني لـ"نداء الوطن"، إذ يشير إلى أن التكتل قد يسمّي وقد لا يسمّي، وقد يعلن عن اسم يفاجئ به كل التوقعات، فالأمور مفتوحة على جميع الخيارات، والمصلحة الوطنية العليا هي الأساس والمعيار. البعريني يعتبر أن "لا أيادي مستقبلية بولادة هذا التكتل ولم أكن يوماً مقيَّداً في عملي السياسي لا قبل أن يعلّق تيار المستقبل العمل السياسي ولا بعده. طبعاً للأحزاب والتيارات أدبياتها ولكن هذا لم أعتبره يوماً عائقاً في طريقي وهو بالفعل لم يكن كذلك".
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