تكتل نيابي جديد قبل عيد الاضحى

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كتبت لينا فخر الدين في" الاخبار": لم يجد ريفي ومخزومي سلّة يرميان فيها بيضهما سوى لدى ميشال معوّض وأديب عبد المسيح. فطار اسم «إنقاذ وطن» الذي كانت تحمله الكتلة وحط محله اسم «الكتلة السياديّة المستقلّة». وبدل أن يكون الرجلان في كتلة سنيّة يتم «تزيينها» بنواب مسيحيين، صارا فعلياً هما «الزينة»، إذ من المفترض أن تنضم الكتلة إلى كتلة حزب الكتائب اللبنانية التي تضم 4 نواب ليصبح عددهم 8، وفق ما يؤكّد عبد المسيح لـ»الأخبار»، مشيراً إلى «وجود تفاهم مبدئي مع الكتائب على العناوين العريضة في الجبهة السياديّة، على أن يكون إعلان التكتّل قبل عيد الأضحى»، لافتاً إلى «تنسيق أيضاً مع بعض النواب من خارج الكتائب بغية الانضمام إليهم»، رافضاً الكشف عن أسمائهم حالياً.فعلياً، يريد هؤلاء أن يكونوا «بيضة القبان» في الاستحقاقات المقبلة. لا ينفي عبد المسيح ذلك بقوله إن «الكتلة السيادية المستقلّة» هي بين اليمين واليسار، إذ إنّها تنسّق مع النواب «التغييريين» وحزب القوات اللبنانيّة والحزب التقدمي الاشتراكي في كل الملفات.في المقابل، فإنّ تشكيل التكتل لن يمر مرور الكرام بالنسبة للقوات اللبنانية، التي تنظر إليه بعين الريبة، بل تعتبره موجّهاً ضدها فعلياً. الاصطدام الأوّل كان بعدما رفض ريفي أن ينضم إلى تكتل القوات وهو الذي وعد بذلك قبل الانتخابات النيابية.