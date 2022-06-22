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لبنان
هنيّة في لبنان في توقيت حسّاس... يلتقي نصرالله ولا يلتقي "فتح"
Lebanon 24
22-06-2022
|
22:40
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كتب محمد دهشة في" نداء الوطن": في زيارة هي الثانية في غضون عام، بدأ رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية زيارة الى لبنان تستمر اياماً، يرافقه وفد قيادي ضم نائب رئيس اقليم الخارج الدكتور موسى ابو مرزوق، عضوَي المكتب السياسي «خليل الحية وحسام بدران» ومسؤول المكتب الاعلامي طاهر النونو.الزيارة طرحت تساؤلات كثيرة حول توقيتها وما اذا كانت مناسبة في ظل الازمات السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يعيشها لبنان، وانشغال المسؤولين في الاستشارات النيابية لاختيار رئيس حكومة جديد، فيما حرصت «حماس» على حصرها بالعنوان الفلسطيني للاطمئنان على اوضاع شعبنا في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية».وابلغت مصادر موثوقة «نداء الوطن»، ان هنية سيزور الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله للتداول معه في شؤون المنطقة على ضوء التطورات الفلسطينية لجهة تصعيد العدو الاسرائيلي اعتداءاته، واللبنانية على ضوء قضية النفط والغاز وترسيم الحدود، وتالياً تنسيق مواقف المقاومة من اي تطور، الى جانب سلسلة زيارات رسمية وسياسية وروحية وقد استهلها بزيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.وأوضح مسؤول العلاقات الوطنية لـ»حماس» في لبنان الدكتور ايمن شناعة لـ»نداء الوطن»، ان الزيارة تحمل ثلاثة عناوين رئيسية، اولها: لقاء الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، وبعض القوى والاحزاب اللبنانية للتشاور وتنسيق المواقف في القضايا المشتركة، ثانيها: الاطمئنان على اوضاع شعبنا الفلسطيني في المخيمات دون زيارة اي منها، حيث ستنظم الحركة مهرجاناً جماهيرياً في مدينة صيدا، وثالثها: لقاء الامناء العامين للفصائل الفلسطينية الموجودين في دمشق وقد جرى في احد الفنادق في بيروت على ان تستكمل اللقاءات تباعاً، وسط استبعاد اي لقاء مع حركة «فتح» حتى الآن نتيجة القطيعة بينهما منذ فترة. وتوازياً مع الزيارة، سربت معلومات عن اتخاذ «حماس» قراراً بإعادة العلاقة مع سوريا بعد قطيعة دامت سنوات نتيجة الاحداث التي جرت فيها، غير ان الناطق الرسمي باسم الحركة جهاد طه ابلغ «نداء الوطن» ان «الزيارة لا علاقة لها بهذا القرار، وهو موضوع منفصل»، بينما اشارت اوساط فلسطينية متابعة انه بعد زيارة الرئيس بشار الاسد الى ايران ولقاء المرشد الإيراني الاعلى علي خامنئي، جرت مفاتحته ولكن الامر لم ينضج بعد بانتظار بعض الوقت والتفاصيل.
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