29
o
بيروت
34
o
طرابلس
26
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
26
o
بشري
31
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شد حبال بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المطاحن.. والخبز مفقود
Lebanon 24
22-06-2022
|
23:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رضا صوايا في "الأخبار" تحت وطأة انقطاع الخبز والطوابير على أبواب الأفران، أحال وزير الاقتصاد، أمين سلام، إخباراً إلى النيابة العامة الماليّة حول هدر للمال العام في استيراد القمح المدعوم وبيعه. ولا شكّ بأن العبارة التي استعملها الوزير، أي «جشع محتكري الرغيف» هي ملائمة لتوصيف الوضع على الجانب التجاري، إلا أنها لا تكفي لتوصيف الوضع على جانب السلطة التي تتباطأ في القيام بواجباتها جهلاً أو عمداً. فالإخبار يأتي بعدما تفاقمت الأزمة التي ظهرت ملامحها قبل أشهر، وكان واضحاً أنها ستنفجر في وقت ما لاحقاً، فضلاً عن أن الإخبار لا يعالج أصل المشكلة، بل يستعمل كأداة للمحاسبة على فعل سابق، إذ يتطلب الأمر إجراءات سريعة وفورية لتخطّي الأزمة.
Advertisement
يأتي هذا الإخبار، بعد أشهر من التخبط والفوضى في إدارة ملف دعم القمح لإنتاج الخبر، إذ لم ينتج من ذلك سوى ابتزاز متواصل من المطاحن والأفران لكسب أقصى ما يمكن من الدولارات المدعومة، وهو أمر يبقى قائماً طالما أن القضاء لم يبادر إلى تحمّل مسؤولياته أيضاً. ففي الساعات الماضية، انقطع الخبز، فاتحاً أزمة طوابير على أبواب الأفران، ما خلق سوقاً سوداء لبيع الطحين المدعوم، وربطات الخبز بأسعار خيالية، لكن برز أيضاً بيع «طحين فاسد مخزن منذ أكثر من ستة أشهر» بحسب أعضاء في تجمع أفران المناقيش والمرقوق في الجنوب.
لكن ليست المطاحن وحدها في المعركة، وإن غاب معظم أصحابها عن السمع، بل تولّى أصحاب الأفران قيادة المعركة. يردّ رئيس نقابة أصحاب الأفران علي إبراهيم على الاتهامات بدعوة «القضاء إلى محاسبة المذنبين إن وجدوا». لكنه يسأل: «ماذا فعل وزير الاقتصاد منذ 6 أشهر حتى الآن؟ ليرسلوا الهيئات الرقابية والتفتيش المركزي للتأكد من وجود الكميات». ويقول أيضاً: «حتى لو كان هناك 100 ألف طن طحين، فإنه في ظل توقف 5 مطاحن كبرى عن العمل، تعمل الأفران بـ 50% من طاقتها الإنتاجية».
في هذا السياق، هناك مخاوف من قيام أصحاب الأفران والمطاحن بمزيد من التصعيد في مواجهة الإجراءات القضائية، لذا تعيد مصادر وزارة الاقتصاد التأكيد أن «الكميات متوافرة، ويجب أن يكون المسار القضائي سريعاً وفعالاً. الإخبار المقدّم إلى النيابة العامة الماليّة يطال الجميع». أما عن سبب توقف المطاحن عن العمل، فتذكّر المصادر بأن تحذيرات الوزارة جدية وأن «أصحاب المطاحن اختبروها سابقاً. أحدهم دخل إلى السجن، وآخر أكل الضرب بأكثر من مليون دولار».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"السرطان" ينهي حياة الصحافية اللبنانية الشابة.. وهذا اخر ما كتبته على حسابها! (صور)
Lebanon 24
"السرطان" ينهي حياة الصحافية اللبنانية الشابة.. وهذا اخر ما كتبته على حسابها! (صور)
07:42 | 2022-06-22
22/06/2022 07:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال ابنة الممثلة برناديت حديب حديث المواقع.. هكذا بدت في حفل تخرجها (صور)
Lebanon 24
جمال ابنة الممثلة برناديت حديب حديث المواقع.. هكذا بدت في حفل تخرجها (صور)
23:21 | 2022-06-22
22/06/2022 11:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم بلغ مساءً؟
14:00 | 2022-06-22
22/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فعلها نديم شرفان مجدداً..
Lebanon 24
فعلها نديم شرفان مجدداً..
07:10 | 2022-06-22
22/06/2022 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... هذا ما سجّله عصر اليوم
09:45 | 2022-06-22
22/06/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:01 | 2022-06-23
الجولة الأولى للاستشارات النيابية.. هكذا توزعت أصوات النواب والكتل
06:01 | 2022-06-23
حصيلة الإستشارات النيابية بالأرقام.. هكذا جاءت نتائج الجولة الأولى
06:00 | 2022-06-23
"الاشتراكي" لا يريد المشاركة في الحكومة المقبلة.. كيف يُقرَأ موقفه؟!
02:00 | 2022-06-23
لم تنضج أي "تسوية" بعد للإنتخابات الرئاسية
06:24 | 2022-06-23
رصدته عدسات الكاميرا... ماذا فعل النائب تيمور جنبلاط في البهو الخارجي لقصر بعبدا؟ (صور)
06:13 | 2022-06-23
منع وقوف ومرور السيارات... ماذا سيجري غدا والاحد على طرقات وادي شحرور؟
فيديو
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
23/06/2022 13:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
Lebanon 24
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
06:31 | 2022-06-22
23/06/2022 13:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
23/06/2022 13:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact